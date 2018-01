Há oito anos no ar com a série Casa Brasileira, Alberto Renault e Baba Vacaro montam panorama da gastronomia nacional por meio do trabalho de chefs, como Roberta Sudbrack, Jun Sakamoto, Rafa Costa e Silva e Thiago Castanho.

Com 13 episódios, a série Chefs Brasileiros estreia dia 20 no GNT.