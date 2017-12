Alambique de luxo

Thyrso Camargo Neto, Hamilton Lowe e Thiago Camargo acabam de lançar sua cachaça premium Yaguara no mercado norte-americano. “Queremos mostrar ao mundo que cachaça também pode ser uma bebida gourmet”, conta Thyrso, irmão de Thiago. Ambos carregam a bebida em seu DNA – a família fabrica cachaça há cinco gerações em uma fazenda de cana-de-açúcar no Paraná. “Para chegar à nossa fórmula – que consideramos perfeita –, misturamos dois blends de cachaça: uma, envelhecida no carvalho por oito anos; a outra, ‘repousando’ no inox por oito meses. Assim nasceu nossa receita de cachaça branca e orgânica”, prossegue Thyrso. O trio garante: os drinks feitos com a bebida vão muito além das caipirinhas.

