O Acadêmicos do Baixo Augusta já está em pleno aquecimento. Dia 23, faz festa de lançamento de sua nova banda oficial – que terá como puxador o cantor Simoninha.

E dia 30 acontece o ensaio geral do coletivo, com presença dos organizadores. Tema do ano? “Desbunde na Augusta”.

Alalaô 2

Outra novidade para os foliões de SP: o tradicional bloco Confraria do Pasmado vai deixar seu bairro de origem, a Vila Madalena. Este ano, desbravará Pinheiros e dispersar no Largo da Batata.

Alalaô 3

Enquanto isso, no Rio, o Instituto Moreira Salles começa as comemorações dos 450 anos da cidade. Para tanto, dia 24 acontece o show O Carnaval de Pixinguinha, reunindo arranjos carnavalescos do compositor, escritos nos anos 50.

No mesmo dia será aberta a exposição Um Passeio pelo Rio – A Cidade nas Andanças de Joaquim Manuel de Macedo.