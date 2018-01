Alagoas, o novo wedding destination brasileiro

Maurício Vasconcelos construiu uma capela no mesmo cenário paradisíaco onde promove concorridas festas de Réveillon e Carnaval: a Rota dos Milagres, no litoral Norte de Alagoas.

O espaço à beira mar já tem lista de espera de noivos que querem se casar com os pés na areia, mas os primeiros serão ele e a modelo Ramona Zanon, no próximo sábado.

“A região já tem toda uma misticidade mantida pela comunidade de pescadores. A gente queria trazer algo mais próximo disso”, conta o empresário, que cresceu no terreno que era do avô. Até 170 convidados podem ser recebidos no local, que promete se tornar o novo wedding destination do país.

A capela é feita de materiais rústicos e com vista para o mar cristalino que, segundo o empresário, nenhuma foto consegue retratar à altura.