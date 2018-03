Foto: Gui Paganini





Claudia Raia, Mariana Ximenes e Patrícia Pillar provam, na campanha da Arezzo, que a vida não imita a arte. No melhor estilo pin-up, as atrizes posaram para as lentes de Gui Paganini. A direção é de Giovanni Bianco e Flávia Lafer assina o styling.

