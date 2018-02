Ana Estela e José de Filippi Jr., secretário de Haddad, desembarcaram, anteontem, em Brasília. Foram discutir, com Alexandre Padilha, as primeiras parcerias na área de saúde.

Aliás, Ana Estela está cuidando da cerimônia de posse do marido. Já teve, inclusive, primeira reunião com o cerimonial da Prefeitura sobre os detalhes do evento – dos convites à decoração.