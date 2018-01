Ajuda especial

Temer está recorrendo preventivamente ao TCU para entender melhor o funcionamento da máquina pública federal na Esplanada.

Augusto Nardes, ministro do tribunal, além de ser o relator do processo que apurou as pedaladas fiscais foi também responsável pela coordenação de um raio-X da administração pública – por meio de auditorias em 380 organizações, entre 2014 e 2015.

Resultado? Um demonstrativo batizado de IGG (Índice Geral de Governança). Que aponta os gargalos em cada pasta e indica alternativas para superá-los.