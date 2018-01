Ajuda ao campo

Ciente das dificuldades de Temer, e preocupado com investimentos na agropecuária, Gustavo Junqueira, da SRB, foi discutir com Marco Aurélio Mello, do STF, uma forma de apressar o julgamento de parecer da AGU que impôs restrições à compra de terras por estrangeiros.

A iniciativa, diz Junqueira, é “uma contribuição do agronegócio para o ajuste fiscal, sem passar por mais impostos”.

Mello, relator, prometeu toda atenção ao caso, tão logo o Congresso o entregue.

Ajuda 2

O presidente da SRB esteve também com Blairo Maggi, ministro da Agricultura. Ao qual pediu que o pleito chegue a Temer.