Ajuda à pesquisa

Alckmin deve anunciar, nos próximos dias, um plano de apoio à modernização dos institutos de pesquisa do Estado. Valor: cerca de R$ 100 milhões.

“O plano vai beneficiar 19 deles, em diferentes áreas e regiões do Estado, em projetos a serem executados nos próximos dois ou três anos”, adianta o presidente da Fapesp, José Goldemberg.

Pesquisa 2

A medida põe fim a especulações surgidas no início do ano, de que os duros cortes orçamentários do governo atingiriam a área de pesquisa das instituições paulistas.

Em família

Um discurso emocionado, com dona Lu silenciosa ao seu lado, marcou a presença de Alckmin, anteontem, na entrega do Prêmio Thomaz Rodrigues Alckmin a jovens talentos, em um hotel dos Jardins. E, como contraponto, o governador reagiu com sorrisos em resposta aos que o chamavam, aqui e ali, de “futuro presidente”.

Inconciliáveis

Carlos Siqueira reagiu com ironia, ontem, ao protesto de líderes do PSB afastados por terem votado com o governo na reforma trabalhista. O presidente do partido cobra: “Eles têm o direito de defender seu ponto de vista e a comissão executiva não?”

Sobre a divisão interna – 14 parlamentares votaram a favor da reforma de Temer – Siqueira resumiu: “Não se pode conciliar o inconciliável. Se o parlamentar entrou no PSB, é porque aceita e defende os seus princípios. E toda vez que houver matérias de natureza social e trabalhista, o PSB seguirá suas tradições.”

Vozeirão

Lilian Gonçalves está nos “finalmentes” da criação do Clube de Amigos de Nelson Gonçalves, em homenagem ao seu pai. A festa de lançamento, em memória do grande cantor dos anos 50 e 60, terá jantar de gala em junho, com direito a show de… Agnaldo Timóteo.

Gastronomia

Será no dia 6, no MuBE, a abertura da Feira Viva, iniciativa do Santander. O evento “reforça nosso apoio às inovações empreendedoras”, resume Marcos Madureira, vice-presidente de comunicação e sustentabilidade do banco, para quem a gastronomia “é uma expressão cultural que também gera negócios para toda uma cadeia”.