Aécio já tem na ponta da língua o discurso que fará para atrair votos no Norte e Nordeste: vai dizer que Minas também tem seu agreste e que, quando governador do estado, fez muito pelo desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.

O mineiro começa hoje sua romaria por Recife, onde será recebido por Renata Campos, viúva de Eduardo. Aliás, João Campos, filho mais velho do casal, vai buscar o tucano no aeroporto.