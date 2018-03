O STJ acaba de negar habeas corpus a Carlinhos Cachoeira, pedido segunda-feira, por Márcio Thomaz Bastos. O contraventor está preso desde fevereiro, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Resultado da Operação Monte Carlo da PF que investiga esquema de exploração ilegal de jogos de azar no Estado de Goiás.

