As três agências de publicidade que prestam serviços para a Presidência estão em concorrência interna para produzir a campanha institucional do governo pós-eleições.

Baseada em briefing dado pela Secom, a 141 Soho Square contratou a produtora Like Filmes e produziu comercial que sinaliza continuidade no governo. Na gravação, um dos atores diz que o País hoje é uma mistura de “conte comigo com vamos fazer ainda mais. Brasil um País de todos”.