Para quem não é ruim da cabeça nem doente do pé, acontece o show Cartola para todos, em homenagem ao mestre da Mangueira, domingo, no Auditório Ibirapuera. São treze clássicos do sambista, interpretados por Mario Manga, Tony Gordon, entre outros admiradores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.