Fernando Meirelles, da O2 Filmes – dona de parte do Belas Artes – está conformado com o fechamento das salas. “O proprietário do imóvel recebeu proposta de aluguel três vezes maior que a nossa. É a lógica dos nossos tempos”, situou o cineasta, que se autodenomina “shoppofóbico”. “Tempos estranhos estes”, conclui.