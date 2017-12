Funarte e Sesc preparam volta do TBC

A recuperação do Teatro Brasileiro de Comédia entrou no horizonte da Funarte. Tombado há duas décadas, o velho prédio da Bela Vista – palco de ícones como Cacilda Becker, Walmor Chagas e Paulo Autran – foi um dos assuntos de uma visita de Danilo Miranda, do Sesc paulista, a Roberto Freire, no MinC. A reforma física do prédio está praticamente concluída. O próximo passo, segundo a Funarte – que assumiu o TBC –, é buscar recursos para finalizar a repaginação, especialmente nas estruturas de som e iluminação. Desta vez aparece verba?

ONG do Ibirapuera reclama

de baixo retorno dos eventos

A Parque Ibirapuera Conservação usou suas redes para criticar a falta de retorno financeiro dos eventos que acontecem no parque. Segundo a organização, o Ibirapuera faturou R$75 mil com os 20 eventos do primeiro trimestre.

“Menos do que um bar de esquina fatura no fim de semana com um cantor e uma viola”, diz um texto publicado no Facebook.

FHC faz palestra inaugural

da Escola Internacional de SP

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso será o palestrante do lançamento da Escola Internacional de São Paulo, dia 2, no Buffet França. O convite partiu de Michel e Raquel Lam – fundadores da Red Balloon, que reuniu um investimento de R$ 50 milhões para criar a escola. /Que terá 550 vagas e ficará em Higienópolis.

‘Micro-importação’ de maconha

não é ‘insignificante’, diz o STJ

Eram só 14 sementes de maconha, estavam em uma remessa postal e custaram, na Holanda, R$ 200. Assim mesmo, uma turma do STJ derrubou, dias atrás, o famoso “princípio de insignificância” no processo e determinou que se aceitasse a denúncia contra o portador, de SP. O voto contraria a decisão do Tribunal de Justiça paulista – e o MP estadual já informou que vai recorrer.