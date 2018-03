Não foram apenas os escândalos financeiros que as gravações da PF revelaram no caso de Demóstenese Cachoeira. O conteúdo das fitas provocou o divórcio do dono de um laboratório de genéricos no País.

