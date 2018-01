O Fla-Flu entre PT e PSDB tomou conta da PUC-SP. Depois do comício de Dilma, segunda, houve manifestação pró-PT na universidade anteontem, gerando ataques verbais dos estudantes tucanos – que, por sua vez, marcaram para ontem evento no mesmo sentido. Ou melhor, no sentido… contrário.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.