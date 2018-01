E Joaquim Levy está de volta aos debates econômicos. Aceitou convite do Cebri, no Rio, e vai conversar dia 15 sobre os ajustes fiscais do Brasil e do Canadá com o ex-ministro das Finanças canadense, JohnManley.

