Águas não vão rolar

Chuvas fortes são motivo de aplausos na Sabesp? Ironia do destino, não.

O excesso de águas está criando três tipos de problemas, segundo Gesner de Oliveira. O primeiro atinge as instalações de saneamento, inundando estações de água e de esgotos, afetando o bom funcionamento das bombas. O segundo vem do fato do saneamento ser eletrointensivo: as tempestades afetam a qualidade do serviço de energia elétrica. Em terceiro, o problema das represas. “Feitas para represar águas, elas chegam a um limite”, lamenta Oliveira.

Para fazer frente ao atual “dilúvio”, a Sabesp dobrou seu pessoal de manutenção.