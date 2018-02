Água no vale

Plano de Haddad para uma reforma geral no Anhangabaú está preocupando a Associação Comercial de São Paulo. Em especial, a ideia de se criar no local um amplo espelho d’água.

Para a entidade – que tem, entre suas diretorias, uma específica para políticas urbanas –, esse tipo de intervenção é de difícil manutenção e pode trazer mais problemas do que vantagens.

Água 2



O projeto, no entanto, ainda está no começo. A primeira audiência pública teve de ser cancelada, há algum tempo, porque cerca de 3.000 pessoas se inscreveram para participar – e a reunião ficou inviável.