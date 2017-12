Vem aí o Arraial da Cidade, no Jockey

A tradicional festa junina do Museu da Casa Brasileira mudou de local e nome. O “Arraial da Cidade” será no Jockey Club – com intuito de abrigar um público maior e de todas as idades, estimado em 20 mil pessoas.

Sob a batuta de Tatiana Monteiro de Barros (vestido colorido) e da agência Multicase – dos sócios Ricardo Fleury, Iquinho Facchini e Emiliano Beyruthe –, o evento está marcado para 4 e 5 junho, com direito a realização de cinco shows por dia, apoio do governo estadual, Secretaria da Cultura e incentivo do Proac. Parte da renda será revertida à Liga Solidária, cuja presidente é Carola Matarazzo (de amarelo).