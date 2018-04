Água e vinho

No meio empresarial, a prisão de Eike Batista teve uma recepção bem diferente da reação ao encarceramento de Marcelo Odebrecht. O empreiteiro era extremamente pragmático, temido e odiado. Já Eike sempre foi considerado um “sonhador” megalômano que ao montar seus projetos, iludiu, principalmente… a si mesmo.

Céu sem limite

Eike não media gastos conforme o negócio em pauta – comprou o Hotel Glória por R$ 20 milhões a mais do ofertado pelo segundo pretendente, pagava bônus bem acima do mercado a seus executivos, concordava com fees maiores em operações de bancos e também gostava de contribuições beneficentes.

Madonna que o diga: em 2009, anunciou U$7 milhões para a ONG SKF – cuja madrinha é a cantora. A popstar, na ocasião, foi às lágrimas…

Contornando

Anitta vai embalar o ensaio do Bloco das Poderosas, sábado, na The Week, dia 11 – antes do carnaval oficial de São Paulo. Assim, a cantora escapa dos R$ 240 mil de pedágio que João Doria está cobrando de blocos que não são da cidade.