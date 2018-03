Água e vinho

Em dois anos, o Brasil terá pronto projeto completo para ajudar cidades e proprietários rurais a planejar a implantação do Código Florestal.

Gustavo Junqueira (SRB), Murilo Portugal (Febraban) e Elizabeth Carvalhães (IBA) assinam, segunda-feira, acordo com Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, para mapear todo passivo ambiental de mais de 4 mil municípios do País.

Água 2

Ao custo de R$ 6 milhões, pagos pelas entidades – o FBDS, de Israel Klabin, também vai aderir, mas sem desembolso financeiro – o projeto terá como contribuição do governo federal um leque de fotografias aéreas de alta definição compradas de agências espaciais americanas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os privados, por sua vez, vão contratar a Embrapa para o trabalho de leitura e identificação de cada área nas fotos – cidade, rios, lavouras, etc.

Água 3

Segundo Gustavo Junqueira, trata-se do maior projeto do gênero já feito no Brasil e permitirá ao agronegócio, aliado a bancos, prefeitos, governadores e governo federal, planejar o futuro levando em conta proteção e produção.