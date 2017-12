Em conversa ontem pela manhã com José Aníbal, FHC comentou o impacto da operação Aletheia, da PF, para o agravamento da crise política.

“O País está se esvaindo. Isso não pode continuar assim. A renúncia da Dilma seria saída mais fácil e rápida”, disse FHC – que gravou vídeo para relançamento do portal do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, presidido por Aníbal.