De volta dos EUA, Dilma vai ter um julho com cheiro de agosto, preveem alguns em Brasília. Terá até dia 17 para explicar ao TCU as pedaladas nas contas de 2014 – e em seguida torcer para o tribunal aprovar, e depois dele o Congresso.

No meio do caminho, tem de vetar o aumento para o pessoal do Judiciário. E, se o Senado não segurar, precisará vetar também o aumento das aposentadorias. Tudo isso com Lula, o PT e Eduardo Cunha por perto.