Agora vai?

Na véspera do aniversário de São Paulo, o MP reforçou pedido de prisão de Hussain Aref Saab– ex-diretor do Departamento de Aprovação de Edificações da Prefeitura –, acusado de liberar obras em shoppings em troca de propina. A primeira solicitação do Gaeco foi feita em dezembro e corre na 6ª Vara Criminal.

A nova investida dos promotores tem como base depoimento, esta semana, das principais testemunhas do caso – um casal que está sofrendo ameaças de morte.

O ex-funcionário público terá direito a apresentar defesa antes de a Justiça decidir se abre processo criminal.

Indagado, o TJ informou à coluna que a investigação está em segredo de Justiça.