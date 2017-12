Eduardo Campos e Aécio Neves confirmaram: não irão ao Congresso Nacional do PPS, que acontece até domingo em SP. Do encontro sairá a decisão do partido sobre 2014.

Os diretórios paulista e capixaba querem fechar apoio ao governador pernambucano, contra Rio e Minas Gerais.

E há quem defenda a candidatura própria, como o Paraná.