Agora vai?

Roberto Amaral, do consórcio espacial Brasil-Ucrânia em Alcântara, no Maranhão, quer virar o jogo com os quilombolas no dia 5.

Sem ONGs no caminho, ele fará audiência pública com prefeitura e moradores, para mostrar o que a base vai trazer de bom à região.

A área de lançamentos, que deu tanta briga, está definida: vai ser em terreno da Agência Espacial Brasileira.

