Depois da última enchente no clube, Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, enviou carta a Pedro Benvenuto, secretário de Planejamento de Alckmin. Queria saber a quantas andava a prometida construção de dois piscinões na região do Morumbi.

E recebeu boa notícia. O edital de licitação para as obras será lançado ainda este mês.

Agora vai 2

Desde 1960, quando o estádio foi erguido, o Tricolor pleiteia uma solução para o problema.