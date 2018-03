Helô Pinheiro, no camarote da Boa, desabafou à coluna: “Estou muito triste com a Portela”. A eterna Garota de Ipanema não se conformou com o fato de ter sido excluída pela escola – que, em seu enredo, homenageou os 450 anos do Rio.

“Uva passa” 2

“Ouvi o tema e fiquei arrepiada. Esperei que me ligassem, porque eles citam Garota de Ipanema”, contou.

“Fiquei na expectativa, mas me sinto muito desprezada, porque agora estou mais velha. Antes, eu era uma uva. Agora, sou uma uva passa”, comparou.