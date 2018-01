Mesmo com a ópera Jenufa adiada por causa da greve dos servidores públicos no Rio, André Heller-Lopes não desanimou.

Enquanto espera a estreia do espetáculo – que seria em novembro e agora será em março, no Municipal – o diretor prepara a vinda, em maio, de integrantes do Covent Garden, de Londres, em buscas de novos talentos latino-americanos.