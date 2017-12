Agenda Xangai

A comitiva do Brasil no G-20 já embarca para a China com um grande evento na bagagem para sua escala em Xangai: a ratificação, amanhã, dia 2, da proposta de compra da State Grid pela fatia da Camargo Corrêa no bloco de controle da CPFL.

A oferta de R$ 5,85 bilhões, anunciada em 1.º de julho, com a assessoria dos bancos Santander e BofA Merrill Lynch, sinaliza que o mercado brasileiro de fusões e aquisições entrou para valer no radar dos investidores estrangeiros.