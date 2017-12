Agência digital foca em resultados mensuráveis

Um anúncio no Instagram de uma marca resulta em mais consumo? Essa é uma das perguntas que as empresárias Maria Romero (dir.) e Renata Paraíso procuram responder aos seus clientes. As duas são sócias da Mater Digital, uma agência com foco em novas mídias. Lá, elas cruzam os dados de acesso e de engajamento das marcas que atendem com dados de consumo. “Quando o anúncio tem foco em venda, nós medimos depois quanto ele vendeu”, explica Maria. “Tem um resultado que a gente tenta mensurar.” Entre os clientes estão a marca Costume e o restaurante Rodeio. “Temos uma carteira de clientes pequena, mas com nomes bons. Para que a gente possa crescer juntos.”

