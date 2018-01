Agência de entretenimento de SP lança camiseta em prol de Trancoso

Uma das agências de entretenimento responsáveis por organizar as concorridas festas de fim de ano de Trancoso, a Haute, dos sócios Bruno Dias, Guga Guizelini, Dado Ribeiro e Felipe Aversa, vai lançar camiseta com a frase “A moda passa, Trancoso fica” (foto).

Com edição limitada, cada peça custará R$ 80 e estará à venda na Casa de Festas, no Quadrado, com todo o lucro revertido para a creche Criança Feliz, que garante a educação integral das crianças do vilarejo baiano.