Afogados em liquidez

Veio rápida – e no mesmo tom bem-humorada – a resposta de Lula ao ministro Guido Mantega. Na quinta-feira, Mantega foi socorrido por ele com um copo de água, após discursar na reunião do Conselhão. O muito obrigado veio em forma de: “O presidente está irrigando a economia para que ela tenha mais liquidez”.

O troco veio nesse sábado, durante a reunião do G20, em São Paulo, quando Lula cochichou ao ouvido de seu ministro: “Mantega, agora é sua vez de dar liquidez ao presidente”. Em seguida, um copo de água foi servido a ele.

Por SR

