Afastamento

A maior discordância ocorre no quarto item – o momento em que, em caso de admissão do processo, a presidente deveria ser afastada por 180 dias. Seria logo após a votação do assunto pelo plenário da Câmara ou quando de sua instauração no Senado?

Um dos lados entende que a Câmara apenas autoriza a abertura do processo de impeachment pelo Senado, cabendo a este a decisão de prosseguir ou não. Mas, para outro grupo, o Senado não poderia se negar a instaurar o processo já admitido pela Câmara. Somente julgar o seu mérito.