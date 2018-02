Gleisi Hoffmann passou o fim de semana monitorando, junto a Anac e Infraero, a situação nos aeroportos. Não gostou de saber que, no sábado, 21% dos voos da Gol estavam com atraso enquanto as demais companhias aéreas variavam entre 2% e 6%.

Ao ouvir como explicação que o resultado da Gol estaria “dentro do esperado na recuperação da empresa”, a ministra disparou: “Acaba de negociar com a Webjet. Do que ela se recupera?”.

