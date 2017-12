Aeroporto Santos Dumont é invadido por foliões

E o carnaval carioca deu uma esticada, no início da noite desta terça-feira… ao aeroporto Santos Dumont. Enquanto passageiros aguardavam seus embarques, uma multidão de foliões invadiu aos gritos o saguão do aeroporto — pulando, batendo bumbo, tocando cornetas, no melhor espírito de torcida desorganizada –, interrompendo a rotina das chamadas.

Depois de alguns minutos de folia, seguranças conseguiram expulsar os foliões, que tentaram novamente entrar no saguão.