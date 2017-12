Paulo Abi-Ackel recebe hoje, em sua casa, para jantar em torno de Aécio. Convidados, bancada federal e senadores tucanos farão balanço de 2013 e discutirão a campanha para o ano que vem.

Aécio 2

Depois do encontro com ambientalistas de SP – organizado por Fabio Feldmann –, o empresário Israel Klabin promoverá, no Rio, no início do ano, reunião do mineiro com representantes do setor.