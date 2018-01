Aécio recebe alto tucanato e discute relação PSDB-Temer

Aécio recebeu ontem em sua casa em Brasília, para uma longa conversa, Tasso Jerreissati, José Serra, Cássio Cunha Lima e Antonio Anastasia. Entre os assuntos da noite, as divisões que começaram a aparecer no tucanato, desde as denúncias que envolveram o senador mineiro.

Em especial as pressões dos chamados “cabeças pretas”, alas mais jovens do PSDB segundo as quais Aécio deveria se afastar de vez da presidência da sigla — que vem sendo ocupada, interinamente por Tasso.

Entre outras reivindicações, esses setores querem também que os tucanos deixem de vez o governo Temer.