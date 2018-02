Aécio Neves confirmou o encontro hoje, de quase três horas, na hora do almoço, com Geraldo Alckmin e FHC, no Palácio dos Bandeirantes. “Fizemos um balanço do cenário político estadual e federal”, explica o presidente nacional do PSDB. E Serra? “Não foi centro da nossa conversa.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.