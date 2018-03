Advogados pressionam Toron para que ele se lance à OAB paulista

Advogados fazem pressão para que Alberto Toron seja candidato a presidente OAB paulista. Tentaram até organizar a festa de aniversário do criminalista, no início do mês, para que ele anunciasse a candidatura, mas ele esfriou a iniciativa.

Ontem, a pressão foi reiterada em reunião de advogados. Procurado pela coluna, ele… não descartou.

Leia mais notas da coluna:

