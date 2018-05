Advogados da ação do PC do B contra prisão em segunda instância pediram formalmente a Marco Aurélio Mello que ele leve o tema ao plenário do STF na sessão de hoje, segundo fonte credenciada.

