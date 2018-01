Adote um peludo

As vira-latas da foto ao lado se chamam Matilda e Vicky e foram resgatadas por Bru Pacífico nas ruas de SP. Natural. Afinal, ela toca, com o irmão, Pedro, a campanha Desabandone. “Nossa intenção é incentivar a adoção de animais abandonados e ajudar ONGs que fazem esse tipo de trabalho.” Como? Com a venda de camisetas e armando bazares de roupas de grife (o próximo acontece dias 6 e 7 de dezembro, no Morumbi, e já conta com 25 lojas confirmadas). “Como tenho um blog de beleza, fiz muitos contatos e tornei a moda uma grande aliada da causa”, explica. Atualmente, Bru cuida de 20 cães resgatados, que mantém em um hotel-clínica veterinária. No próximo sábado, já tem programação: vai levá-los à feira de adoção de animais da Desabandone, evento em conjunto com a Spezzato.

