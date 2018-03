“Adoro um baile!”

Aos 19 anos (só faz 20 em junho), Marina Ruy Barbosa foi eleita Rainha do Baile do Copa – que aconteceu sábado, no tradicional hotel carioca. Tema? As Melindrosas, com decoração inspirada em referências dos anos 20, quando o hotel foi inaugurado.

O que significa ser Rainha do Baile do Copa?

Fiquei honrada. Fico feliz de poder, de alguma forma, fazer parte, entrar para a história desse hotel.

Sempre foi foliã? Vai ser destaque de alguma escola?

Quando criança, ia aos bailinhos de clube. Amava me fantasiar. Hoje, adoro assistir aos desfiles. Ano passado desfilei. Mas este ano não vou para a avenida.

Tem gente que reclama que o carnaval de rua provoca baderna. Concorda?

Acho que as autoridades deveriam fazer um trabalho de conscientização e educação com os participantes, e também montar um esquema policiado, para que os moradores não sejam prejudicados.

O tema da Fuvest este ano foi a “camarotização da sociedade”. O que acha dos espaços VIP no carnaval?

Não sei se algum dia já foi diferente, mas posso notar que existe, sim, uma preocupação cada vez maior com a segurança das pessoas. /MARILIA NEUSTEIN