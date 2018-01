Adoçando a vida

Desde 2009 conquistando clientes, as sócias Mariana e Daniela Gorski – da confeitaria Dama, em Pinheiros – ampliam horizontes. Inaugurarão, dia 2 de fevereiro, a primeira flagship da doceira – instalada no Shopping Cidade Jardim. As duas vão colocar mais de 20 variedades de doces – entre eles os mil folhas, os mais badalados da casa, assim como éclairs e bolos caseiros, na nova loja. Mas querem ir além. O espaço também oferecerá opções salgadas como rosbife ou salmão defumado, acompanhado de salada – para quem estiver procurando refeição.

