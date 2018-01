Admirável mundo novo

O mercado de construção se perguntava, ontem, quem são os integrantes do consórcio que venceu o leilão da BR-050. E se essas empresas – Senpar, Construtora Estrutural, Construtora Kamilos, Engenharia e Comércio Bandeirantes, Greca Distribuidora de Asfaltos, Maqterra Transportes e Terraplenagem, TCL Tecnologia e Construções, Ellenco Construções e Vale do Rio Novo Engenharia e Construções – têm “balanço” para poder captar algo como R$ 1,5 bilhão no BNDES.

Recurso necessário para duplicar parte da rodovia.