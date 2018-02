Javier Jimenez, maior craque do vôlei cubano, é o primeiro jogador da ilha beneficiado pelos novos tempos: recebeu OK da Federação Cubana para ir jogar no grego Paok. Tais mudanças, até hoje, só eram possíveis se o atleta abandonasse a ilha.

A notícia coincide com a entrada em vigor, hoje, das novas regras nas relações Cuba-EUA.