Adiantando

Joaquim Levy defende a antecipação para 2015 da concessão de pelo menos dois dos quatro aeroportos que serão leiloados: o de Florianópolis e de Fortaleza, cuja demanda já estaria garantida. Salvador e Porto Alegre ficariam para 2016.

Entretanto, pelo que se apurou ontem entre possíveis interessados, mesmo ante a nova modelagem já divulgada – com a Infraero se limitando a ficar com 15% do pacote e o BNDES financiando 70% da estrutura – a União terá dificuldades para achar quem tope a parada.