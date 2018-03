Com o término do prazo que obriga os supermercados a oferecer duas sacolas plásticas grátis aos clientes, começa na segunda-feira a “fase 2” do acerto feito entre Procon e os empresários do setor.

Ele mantém até novembro descontos para quem leva a sacola de casa e o preço de 8 centavos por unidade no caixa.